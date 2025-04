Mann (27) mit Machete wollte Spiellokale ausrauben

Mit einer Machete bewaffnet machte sich am Montagvormittag ein Tennengauer auf zu zwei Raubüberfällen. Im Visier hatte der Mann Spielhöllen. In beiden Fällen konnten ihn Mitarbeiter der Lokale vertreiben. Der 27-Jährige sitzt in Haft. Er gab Geldsorgen wegen seiner Spielsucht als Motiv an.