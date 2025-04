Umfrage: Wie wichtig ist uns das Osterfest noch?

Wer hat sie nicht – wunderschöne kindliche Erinnerungen an die Suche nach versteckten Ostereiern und Schokohasen im Garten oder Haus? Doch ist in Zeiten schwindender Katholikenzahlen und einer sich immer schneller drehenden Welt das Osterfest überhaupt noch zeitgemäß? Das Institut für Demoskopie & Datenanalyse (IFFD) befragte für die „Krone“ 1250 in Österreich lebende Personen hinsichtlich ihrer Traditionen und Bräuche zwischen Palmsonntag und Ostermontag.