„Enorme Hitze“: Feuersbrunst zerstört Stallgebäude

„Schon wie wir vor Ort angekommen sind, war die Hitzestrahlung enorm“, berichtet Einsatzleiter Peter Ogris von der FF St. Margareten im Rosental. „Es waren insgesamt sechs Feuerwehren mit circa 136 Mann im Einsatz.“ Gleich war klar, dass auch das Wohnhaus in St. Margareten in Gefahr war. „Das ist nur knapp sechs Meter entfernt, wir haben es mit einer Wasserwand vor der enormen Hitze geschützt“, so Ogris. Die Hitze war so stark, dass sogar mehrere Fensterscheiben des Wohnhauses zerbarsten.