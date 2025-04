Das sind die Viertelfinal-Paarungen in der HLA!

Der Grunddurchgang in der HLA Meisterliga ist vorbei, ab Ende April geht es in den Play-offs um die Meisterschaft in Österreichs höchster Spielklasse. Gemeinsam mit Ex-Spieler Fabian Posch verkünden wir die Paarungen, die Spannung versprechen. Das gejagte Team kommt nach den ersten 22 Spieltagen aber aus Hard!