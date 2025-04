Wien-Nähe, Festival, Hacker trüben Polizei-Bilanz

Entgegen dem Bundestrend setzte sich in Niederösterreich der negative Aufwärtstrend bei den Anzeigen 2024 nicht weiter fort. 76.318 erfasste Delikte bedeuten einen Rückgang um 1,6 Prozent. Die Aufklärungsquote stieg hingegen um 1,9 Prozent und konnte zum achten Mal in Folge über der 50-Prozent-Quote gehalten werden. 41,8 Prozent der Straftaten gingen im weiten Land auf das Konto von Ausländern. Rumänen (3378) liegen dabei mit deutlichem Vorsprung an der Spitze, gefolgt von Slowaken (1861) und Serben (1623). Syrer kommen in NÖ „lediglich“ auf Platz 8.