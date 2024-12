Seniorenheim füllt sich erst langsam wieder an

Das sei jetzt anders, zog Brandner am Dienstag eine erste Bilanz. Seit der Übernahme durch die Stadt am 1. März 2024 wurde in dem Haus viel saniert. Die Zimmer seien komplett abgewohnt gewesen, die Rufanlage im Haus musste ausgetauscht werden. Neue offene Küchen in den Stockwerken sollen künftig auch Hausgemeinschaften ermöglichen.