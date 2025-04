Lebensretter am Attersee, Fritzl „austherapiert“

Am Attersee kenterte ein Kajakfahrer und drohte zu ertrinken. Walter Reiter rettete ihn mit letzter Kraft – die Körpertemperatur des Opfers lag bei nur noch 31 Grad. Im Gespräch mit der „Krone“ schildert Reiter die dramatischen Minuten, die er nie vergessen wird. Und: Warum Josef Fritzl laut seiner Anwältin Astrid Wagner in ein Demenzzentrum gehört, das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Elena Pasching.