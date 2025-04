Mehr als 1000 Soldaten proben jetzt den Ernstfall

Synergieeffekte ausloten

Erprobt werden sollen bei der Übung Synergieeffekte im Zusammenspiel der Einheiten aus drei verschiedenen Armeen. Zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland gibt es diesbezüglich seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit. So haben vor einem Jahr heimische Soldaten an einer großen Cyber-Übung bei den Eidgenossen und im vergangenen Dezember an einem Training bei der Bundeswehr teilgenommen. Die „TRIAS 25“ in Allentsteig ist jetzt bis zum 9. Mai angesetzt.