Tierschützer zeigen nun Horror-Schweinebetrieb an

Offene und eiternde Wunden, die Buchten heillos überfüllt, Schweine waren verdammt zum Nichtstun, lagen hilflos am Boden, kamen nicht mehr auf, zwei waren sogar tot, wie die Behörde später feststellte: Diese dramatischen Zustände in einem Vollspaltenboden-Mastbetreib in Seibersdorf (Leibnitz) deckte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) auf. Zwölf Tiere mussten von ihrem Leid erlöst, 40 verarztet werden. Die Mängelliste im Stall war lang. Ein Teil der Lüftung steht still, weil die Leitungen durchgerostet sind, die Schweine drohten zu ersticken.