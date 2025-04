Geht doch! In Tirol 13.000 Gegenstände repariert

Im Vorjahr die meisten Treffen

Hundert verschiedene Gastgeber sind in Tirol an der Organisation von Repair Cafés beteiligt. Es gilt, Räumlichkeiten zu finden, Freiwillige mit entsprechendem Fachwissen für die Mitarbeit zu begeistern und die Werbetrommel zu rühren. Mit Erfolg: 2024 fanden bisher am meisten Repair Cafés statt – insgesamt 70 in einem Jahr. „Sie funktionieren nicht nur in Städten, sondern auch in kleineren Gemeinden und machen Nachhaltigkeit konkret erlebbar“, so der Leiter der Servicestelle für Repair Cafés in Tirol im Tiroler Bildungsforum, Thomas Garber.