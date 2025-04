Bei Abstieg von Zugspitze von Lawine mitgerissen

Mit Notarzthubschrauber in Klinik

„Der Mann blieb schwer verletzt an der Oberfläche liegen. Der Begleiter setzte sofort die Rettungskette in Gang und stieg zu dem 23-Jährigen ab“, so die Ermittler weiter. Der Schwerverletzte wurde schließlich von der Crew des alarmierten Notarzthubschraubers „Martin 2“ geborgen und anschließend ins bayerische Klinikum nach Murnau geflogen.