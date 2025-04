Neue „Sprachberater“ sollen in Kindergärten helfen

Schon fast ein Drittel der Vier- und Fünfjährigen in Oberösterreichs Kindergärten hat Deutschdefizite – das sind mehr als 10.000 Kinder – die „Krone“ hat darüber berichtet. Vor fünf Jahren waren es noch „nur“ 8661 Kinder gewesen. Der Bedarf an Sprachförderung steigt also, und darauf will jetzt LH-Vize und Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) mit neuen „Sprachberatern“ für die Kindergärten reagieren.