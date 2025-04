Zeckenreiches Jahr: Wien startet FSME-Impfaktion

Virus in ganz Österreich

Übertragen wird das FSME-Virus meist von Zecken bei einem Stich auf Menschen übertragen. Das Virus kommt in ganz Österreich, aber auch in anderen Ländern Mittel- und Osteuropas vor. Vom Stich der infizierten Zecke bis zur Erkrankung dauert es zwei bis 28 Tage. FSME wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen.