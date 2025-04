Motorradunfälle forderten mehrere Verletzte

Bikerin schlitterte gegen Pkw

Mit Verletzungen an beiden Beinen und an der linken Hand endete für eine Motorradlenkerin (45) Freitag kurz vor 15 Uhr eine Ausfahrt in Mils bei Hall. Auf der Volderer Brücke fuhr eine Autofahrerin auf die Bundesstraße auf. Dadurch musste die Bikerin stark abbremsen, kam zu Sturz und schlitterte mit ihrem Zweirad gegen das Auto.