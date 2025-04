Vor dem Jubel bitte nachdenken

Leider ist das alles weder ein böser Traum noch Einbildung. Es ist die brutale Wirklichkeit. In dieser Realität hat Trump keinen Frieden in der Ukraine erreicht und bei dem von ihm angezettelten Zollkrieg gegen den Rest der Welt musste er nach sieben Tagen klein beigeben. In Amerika hat das einfache Pensionisten um Ersparnisse gebracht, uns kann es Wohlstand und Arbeitsplätze kosten.