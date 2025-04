Paukenschlag: Am Karfreitag fällt „Luft-Hunderter“

Laut „Krone“-Informationen steht der Termin für das Aus des „Luft-Hunderters“ in der Steiermark: Am 18. April, dem Karfreitag, also genau zum Osterreiseverkehr, tritt die entsprechende Verordnung in Kraft. „Wir entlasten nun täglich Tausende Pendler auf den Teilstrecken der A2 und A9“, sagt FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek zur „Krone“.