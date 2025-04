Heli-Absturz, Nepp-Mutprobe und JJ im Talk

Ein Hubschrauber ist in Manhattan in den Hudson River gestürzt. Dabei wurden sechs Menschen getötet. Der Hubschrauber soll laut Augenzeugen bereits in der Luft auseinander gefallen sein. Ermittlungen laufen. Und: Dominik Nepp stellt sich in unserer Wien-Spezial-Reihe seinen größten Ängsten. Welche das ist, das erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.