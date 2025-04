Von Papua-Neuguinea aufs Spargelfeld in Oftering

Eigentlich ist Benedikt Leibetseder (38) gelernter Koch. Aufgewachsen in Kirchberg ob der Donau im Mühlviertel, verbrachte er seine Kindheit mit der Familie in Papua-Neuguinea. Dort waren seine Eltern Entwicklungshelfer tätig. Als Kind war er oft am Hof seiner Großeltern, ehe er die Lehre absolvierte und dann zehn Jahre nach Wien übersiedelte. Nach der Übernahme eines Betriebs in Rufling hat „Bauer Ben“ seine Erfüllung auf einem Hof in Oftering gefunden. Dort baut er auf den Flächen des Biohofs „Nachbars Garten“ Spargel an.