Arsenal gegen Brentford ab 18.30 Uhr LIVE

Die „Gunners“ kommen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Emirates Stadium, haben sie doch am Dienstag Real Madrid in der Champions League mit 3:0 besiegt – auch dank Freistoßkönig Declan Rice. In der Liga liegt die Truppe von Mikel Arteta allerdings bereits 11 Punkte hinter Tabellenführer Liverpool. Ob Arsenal weiter im Aufschwung bleibt?