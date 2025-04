Wiener IS-Braut ++ René Benkos Gold-Affäre

Die Österreicherin Evelyn T. war 16, als sie das Versprechen eines perfekten Lebens im IS-Gebiet in Syrien annahm. Doch was sie dort erlebte, war alles andere als ein Traum. Und: Ein neuer Knalleffekt im Benko-Skandal: Eine Stiftung verwandelt 360 Kilo Gold in Bargeld. Was steckt wirklich dahinter? Das sind unter anderem die Themen bei „Krone zu MIttag“- mit Moderatorin Stefana Madjarov.