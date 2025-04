42-Jähriger bei Traktorunfall schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr wollte ein 42-jähriger Mann nach Holzarbeiten seinen Traktor in die Garage seines Anwesens fahren. Dabei stellte er das Fahrzeug vor das verschlossene Garagentor und schaltete es offenbar in den Leerlauf. Beim Absteigen kam es aus unbekannten Gründen zur versehentlichen Betätigung des ersten Ganges, wodurch der Mann stürzte und der Traktor sich in Bewegung setzte.