Düsteres Destillat eines königlichen Klassikers

Diese Situation versteht Robert Dudley, Graf von Leicester, geschickt für seine Machtspiele zu nutzen. Er spielt Elisabeth seine absolute Treue und Liebe vor und verspricht ihr, die Rivalin loszuwerden. Doch in Wahrheit gehört sein Herz Maria Stuart, die im Kerker zwar an den Ketten hängt, aber auch die Zügel in der Hand zu halten scheint.