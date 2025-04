In gestohlenem BMW vor der Polizei geflüchtet

Mit einem zwei Tage zuvor aus einem Autohaus gestohlenen BMW flüchtete am Mittwoch ein 19-Jähriger in Schlierbach (OÖ) mit bis zu 200 km/h vor der Polizei. Die Gefährdung durch seine waghalsige Flucht habe er bewusst in Kauf genommen, gab er später gegenüber Beamten zu.