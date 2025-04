Keine Geringfügigkeit ++ Corona: 11,46 Mrd. Euro

Die Geringfügigkeit während der Arbeitslosigkeit soll abgeschafft werden – „weil das leistungsfeindlich ist“, so Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer. Außerdem: Das Gesundheitsministerium nahm für Corona-Maßnahmen von Pandemiebeginn 2020 bis Ende 2024 stolze 11,46 Milliarden Euro in die Hand. Fast die Hälfte des Geldes floss in Tests.