Drei Tage für die Herzensbildung: Inklusion lebt!

Die Stimmung am Mittwochvormittag konnte nicht besser gewesen sein. Von leeren Fluren ist weit und breit nichts zu sehen. An verschiedenen Stationen wird gebastelt, gemalt, gegessen und in einer eigenen Diskothek sogar getanzt – beste Stimmung eben. Zurückhaltung oder Berührungsängste der Beteiligten ist nicht zu sehen, dafür eine Menge Spaß und fröhliche Gesichter. Im Gegenteil: es wirkt so, als würden sich die Schüler und Beeinträchtigten schon ihr Leben lang kennen. „Für mich ist der Tag heute eine schöne Abwechslung zum normalen Schulunterricht. Mit den Beeinträchtigten Zeit zu verbringen finde ich sehr spannend und lustig“, so Leni, die zum ersten Mal mit ihrer Klasse bei der Inclusia dabei ist.