„Brauchen großes Bild für unser Gesundheitswesen“

Gesunde Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg, sagt Bewusstseinscoach Christian Stelzhamer. In Österreich sind 59 % der Erwerbstätigen gestresst, was zu immer mehr Krankenstandstagen führt. Stelzhamer fordert Unternehmen auf, stärker in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu investieren. Nur so können Motivation, Innovation und langfristiger Erfolg gesichert werden.