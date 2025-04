Plötzlich Widerstand bemerkt: Fußgänger unter Auto

Ereignet hat sich der fatale Unfall bereits am späten Montagvormittag. Die 60-jährige Einheimische wollte laut Polizei im Bereich des Haller Stadtgrabens in eine Hauseinfahrt einfahren. Die Frau bemerkte den Unfall erst durch einen „Widerstand am rechten Hinterreifen“ und entdeckte den Verletzten beim Aussteigen am Boden liegend, berichtete die Polizei am Dienstag.