Auto rammt E-Bikerin: Seniorin schwer verletzt

Der Unfall hatte sich bereits am Montagvormittag ereignet, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte. Die 65-jährige Einheimische sei mit ihrem Elektrofahrrad von Niederndorf in Richtung Kufstein unterwegs gewesen, als sie auf der B175 Wildbichler Straße im Bereich einer Kreuzung mit dem Wagen eines 45-Jährigen kollidierte.