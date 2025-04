Mit Sternenkraft und ganz viel Mut zum Superheld

„Manchmal bin ich mutig, manchmal auch nicht“

Im Diözesanhaus in Klagenfurt liegt Aufregung in der Luft. Neun Kinder der VS 1 Kreuzbergl begeben sich auf die Bretter, die, die Welt bedeuten und spielen das Stück „Den Mutigen gehört die Welt“. Doch was bedeutet für die Kinder eigentlich Mut? „Das ist, wenn man sich etwas traut, obwohl man es sich eigentlich nicht traut, aber wenn der Mut kommt, dann traut man es sich doch“, erklärt die gewiefte Lea. „Manchmal bin ich mutig, manchmal aber nicht. Einmal war ich sehr mutig, da bin ich von einer Wasserrutsche runter, obwohl ich mich es am Anfang nicht getraut habe“ ist Erina auch im echten Leben unerschrocken.