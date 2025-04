Unfall mit Kleinbussen: Mehrere Schwerverletzte

Mitten im Nachmittagsverkehr sind zwei Kleinbusse auf der Landesstraße L5247 zwischen Oberndorf an der Melk und Kirnberg an der Mank im Bezirk Melk frontal ineinander gekracht. Es folgte ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.