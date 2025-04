Ausnahmezustand: 16-Jähriger verletzt Beamtin

Ein gefährlicher Vorfall in Wien-Floridsdorf sorgte am Samstag bei der Nachbarschaft für Aufregung: Ein 16-Jähriger, der sich offenbar in einem emotionalen Ausnahmezustand befand, löste einen Polizeieinsatz aus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ergriff der Teenager sofort die Flucht. Doch das war erst der Anfang ...