Künstler macht ehemaligen Kinder-Star zur Muse

Mit sechs Jahren begeisterte Rebecca Horner als Samantha in „Mein Opa ist der Beste“, mittlerweile ist sie Solotänzerin des Staatsballetts und neuerdings sogar Muse! Wahlwiener und Pop-Art-Künstler Franz Josef Baur tat sich mit der 36-Jährigen zusammen und inszenierte die sonst so piekfein hergerichtete Tänzerin in seinem City-Atelier mal ganz „ungezähmt“.