Packt Meghan jetzt die Sex-Geheimnisse aus?

Streit statt Traumvilla-Idylle! So hatte sich Prinz Harry sein neues Leben in Kalifornien sicher nicht vorgestellt. Raus aus dem goldenen Käfig des Königshauses, rein in ein entspanntes Dasein mit lukrativen Deals und abgeschirmten Kindern – das war der Plan. Doch statt ruhigem Familienglück hinter hohen Hecken und Security-Zäunen in Montecito braut sich ein Sturm zusammen.