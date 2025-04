Windkraftbetreiber-Zentrale steckt voller Natur

Tendenz steigend: Im Vorjahr sind 14 weitere Mitarbeiter dazugestoßen. Schließlich betreibt man mittlerweile 94 Windenergieanlagen in Österreich, zwei in Bulgarien und – was viele nicht wissen: Die Simonsfeld AG hat auch schon ein Sonnenkraftwerk errichtet, und zwar in der Slowakei. Insgesamt produziert man den jährlichen Strombedarf für etwa 185.000 Haushalte.