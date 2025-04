Zeugen retten schlafenden Pensionisten aus Wohnung

80-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Der Wohnungsmieter wurde vorsorglich von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht wurde. Die beiden Zeugen blieben unverletzt, aber am Fußboden und am hölzernen Wohnzimmertisch entstand Sachschaden.