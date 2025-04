Brucker Traditionscafé schlittert in die Insolvenz

Es ist sozusagen die erste Adresse in der Mittergasse 16 in Bruck an der Mur: das Café Schloffer. Inhaber Andreas Gutschi hat auch noch den Jones Textilhandel in der Grazer Herrengasse 26 betrieben. Nun wurde ein Konkursverfahren eröffnet: 373.400 Euro Passiva stehen einem Vermögen von rund 71.400 Euro gegenüber.