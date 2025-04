Neue Flugverbindung: Direkt von Graz nach Istanbul

Der Grazer Airport hat gute Nachrichten zu verkünden: Pegasus Airlines hat kurzfristig eine neue Linienverbindung ab Graz in ihren Flugplan aufgenommen. Ab Freitag, den 30. Mai geht es per Direktflug nach Istanbul mit Zielflughafen Sabiha Gokcen (SAW). Geflogen wird mit einem Airbus A 320. „Istanbul steht weit oben auf der Wunschliste unserer Passagiere“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Grimus. „Wir freuen uns daher sehr, dass die eben mit den Flügen nach Antalya begonnene Partnerschaft mit Pegasus bereits jetzt um diese attraktive Destination erweitert wird.“