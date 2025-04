Angeklagter bei Mordprozess: „Es war Notwehr“

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 54-Jährigen im Herbst 2023 im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) muss sich am Dienstag ein Einheimischer (46) am Landesgericht Innsbruck in einem Mordprozess verantworten. Der Angeklagte bekannte sich zu Beginn hinsichtlich des Mordvorwurfes als „nicht schuldig“.