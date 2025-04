Psychisch Kranker trat auf Schädel von Passant ein

Rissquetschwunden, verschobener Nasenbeinbruch, Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Das alles wurde im Jänner einem Passanten in Döbling zugefügt. Der Angreifer: ein 43 Jahre alter Mann, der am Dienstag im Wiener Landl wegen Mordversuch vor die Geschworenen treten muss. Doch nicht als Angeklagter. Er leidet unter einer schweren psychischen Erkrankung und wird deshalb in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergrbacht.