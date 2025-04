Ein Kicker des GAK verabschiedet sich bereits

„Lieber GAK, leider endet mein Jahr in Rot und Weiß nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Trotzdem möchte ich mich bei Allen bedanken, die mir von Anfang an gezeigt haben, wie viel Bedeutung diese Farben haben.“ Mit diesen Zeilen beginnt Romeo Vucic auf Instagram in einer Story seine Botschaft an den Klub und seine Fans.