Nach Schicksalsschlag steht Arbeiter ohne Geld da

Papiere über Papiere sammeln sich bei Günther K. aus Salzburg. Der Arbeiter hat seit einem Schlaganfall so viel mit Behörden zu tun, wie er sich nie hätte vorstellen können. Er wurde in den vergangenen Monaten von einer Stelle an die nächste verwiesen. Mit dem Ergebnis, dass er zuletzt mehrere Wochen lang überhaupt kein Geld zum Leben bekommen hat.