Vor Missbrauchsprozess noch Verleumdungsklage

Depardieu ist mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Am Montag beginnt in Paris ein Prozess gegen den 76-Jährigen, in dem es um mutmaßliche sexuelle Übergriffe auf zwei Frauen bei Dreharbeiten 2021 geht. Eine Entscheidung über die Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung steht noch aus. Depardieu weist sämtliche Vorwürfe zurück.