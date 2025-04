Landessüden leidet unter zunehmender Trockenheit

„Für die Bewässerung gilt in Zukunft der Leitsatz: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ein kompletter Verzicht würde ein dramatisches Bauernsterben im Bezirk Neusiedl am See und einen verstärkten Import von Agrargütern wie Gemüse, Kartoffeln, Zuckerrüben, Soja und Mais bedeuten. Das würde nicht nur die heimische Selbstversorgung gefährden, sondern auch die CO2-Bilanzen massiv verschlechtern“, so Falb-Meixner.