König Charles‘ Urlaubspläne mit Camilla geplatzt

Italien-Plan bleibt aufrecht

Während der König aufgrund seiner Krebsbehandlung geplante Urlaube streichen muss, steht der Staatsbesuch in Italien weiterhin fest. Und dieser hat eine besondere Bedeutung: Am 9. April jährt sich die Hochzeit des Paares zum 20. Mal. Nach offiziellen Terminen soll es für die beiden in die Toskana gehen, wo sie ihren besonderen Tag privat feiern wollen. Ein Lichtblick inmitten der schwierigen Zeit.