Neuschnee: Straßensperren und große Lawinengefahr

Auf den Uhren ist am Sonntag die Sommerzeit zurückgekehrt – auf den Tiroler Bergen und teilweise auch auf den Straßen gibt zum Wochenstart hingegen der Winter ein Comeback. Am Fernpass etwa gab es Montagfrüh Sperren wegen hängengebliebener Lkw – auf den Bergen herrscht in weiten Teilen des Landes Lawinenwarnstufe vier von fünf!