Sekundenschlaf! Lenker unterschätzen stille Gefahr

Am Wochenende kam es auf Salzburgs Straßen – wie berichtet – binnen weniger Stunden zu zwei derartigen Unfällen. Im Schwarzacher Schönbergtunnel schlief am Samstag um 5 Uhr morgens ein 21-jähriger Lenker am Steuer seines Pkw ein. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte frontal gegen die Tunnelwand. Das Rote Kreuz brachte ihn umgehend in das Schwarzacher Krankenhaus.