Red Bull Salzburg ist jetzt Fan der Punkteteilung

Was Salzburg einst als „sportlich nicht fair“ abstempelte, erscheint in dieser Saison auf einmal in rosigerem Licht. Zum erst zweiten Mal profitieren die Bullen von der Punkteteilung – und siehe da: Plötzlich wird der eine oder andere zum leisen Fan. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Sebastian Steinbichler.