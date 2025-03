Schon 100 Jahre lang den richtigen Ton getroffen

Kalte Füße geholt, aber aufgespielt!

Für die „Cold Water Challange“ in Sozialen Medien leitete man kurzfristig einen Bach in ein frisch gegrabenes Loch um: „Fünf Musiker standen mit Bauhelm und Unterhose bis zu den Knien im Wasser und spielten einen Marsch“, lacht man noch heute über das Video. Ein Höhepunkt der Geschichte des Vereins fand erst 2023 mit der Teilnahme am europäischen Blasmusikfestival in Schladming statt.