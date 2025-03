Bahnschranken war offen, als der Zug durchfuhr

Der Schranken war geöffnet, obwohl er geschlossen sein sollte: Dieser beunruhigende Anblick bot sich Autofahrern Dienstagnachmittag am Bahnübergang Dietfurt in St. Peter am Hart in Oberösterreich. Auch ohne Rotlicht-Warnung für den querenden Straßenverkehr fuhr dort ein Güterzug die Gleise entlang.