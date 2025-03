Pkw kommt auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern

Aus dem Kaunertal kommend in Richtung Serfaus war eine chinesische Pkw-Lenkerin (29) am Samstag unterwegs. Ihr Ziel: die Skipiste. Doch soweit sollte es nicht kommen. Denn vor einer Linkskurve bremste die Frau gegen 8.15 Uhr ab und verlor so auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern und touchierte zunächst mit dem rechten Heck die Leitschiene, geriet dann auf die linke Fahrspur und krachte schließlich frontal gegen die Leiteinrichtung.